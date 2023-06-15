التخطيط تتوقع انخفاض معدل الفقر بالعراق إلى ما دون 20%

شفق نيوز/ توقعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، يوم الخميس، ان ينخفض معدل الفقر بالعراق إلى ما دون مستوى 20%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الوزارة ستطلق قريبا وفي شهر تموز المقبل المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في كل العراق بما فيها اقليم كوردستان"، مبينا ان "المسح سيعطينا مؤشرات جديدة عن خط الفقر في العراق ومراكز تجمع الفقراء وأكثر المحافظات فقرا".

وأضاف أن "آخر مسح للفقر كان في العام 2015 والذي سجل نسبة 21%"، مشيراً إلى أن "التوقعات الاولية تشير الى انخفاض مؤشر الفقر، وان يسجل دون مستوى 20%".

واحتل العراق المرتبة الـ 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال العام 2023، وفقا لمجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة بتصنيف دول العالم.

ويختلف مفهوم "الفقر" عن "الفقر المدقع" أو "الفقر المطلق"، حيث ان الاخير قد عُرّف في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه "حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات، وذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن أيضا على الحصول على الخدمات".