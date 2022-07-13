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التخطيط تتوقع ارتفاع متوسط دخل الفرد العراقي لعام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-13T09:38:14+0000
التخطيط تتوقع ارتفاع متوسط دخل الفرد العراقي لعام 2022

شفق نيوز/ توقعت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، ارتفاع متوسط دخل الفرد للعام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للعام 2021 بلغ ما بين 5 الى 6 ملايين دينار او ما (يعادل 4 آلاف دولار)".

وأضاف أن "إرتفاع أسعار النفط وتحقيق إيرادات كبيرة سيساهم في رفع متوسط دخل الفرد خلال العام الحالي"، مبينا ان "معدل دخل الفرد هو ناتج عن تقسيم إيرادات البلد على عدد السكان".

وحصة الفرد أو دخله، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

ويعتمد العراق وهو من الدول الريعية بشكل شبه كامل في موازنته العامة على النفط، فبعد ان مر بظروف اقتصادية صعبة خلال العام 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط، ارتفعت الاسعار مرة اخرى في نهاية العام 2021 وبداية 2022 لتتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد.

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