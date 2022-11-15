التخطيط: النمو السكاني يتراجع ونتوقع الوصول لـ42 مليون نسمة نهاية العام

شفق نيوز / كشفت وزارة التخطيط ، اليوم الثلاثاء، عن تراجع نسبة النمو السكاني في العراق، فيما توقعت أن يصل أعداد السكان خلال نهاية العام الحالي إلى 42 مليون نسمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "عدد سكان العراق في نهاية العام 2021 بلغ 41 مليوناً و150 ألف نسمة"، ومن المتوقع أن "يصل سكان العراق في نهاية 2022 بواقع 42 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي أن "النمو السكاني بدأ ينخفض في العراق حيث يبلغ حاليا 2.5 بالمئة بعد أن كان قبل 10 سنوات بنسبة أكثر من 3 بالمئة"، مبيناً أن "زيادة السكان التراكمية ما زالت مرتفعة".

واشار الهنداوي الى ان "تراجع معدلات النمو السكاني جاء نتيجة زيادة الوعي لدى الأسر نتيجة تحسن مستوى التعليم للأسرة مما خلق فهم لمتطلبات الحياة وانعكس ذلك على عدد افراد الاسرة".

وكشف موقع أمريكي الذي يعني بالتعداد السكاني أنه من "المتوقع أن يكون عدد سكان العراق حاليا 44.856 مليونا نسمة"، مشيرا إلى أن النمو السكاني في العراق سيستمر ليتجاوز نهاية القرن عدد السكان أكثر من 107 ملايين نسمة".