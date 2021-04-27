التخطيط: الفقر المدقع لم يتجاوز الـ2% من نسبة الفقر بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، ان الفقر المدقع لم يتعدى 2% من نسبة الفقر بالعراق، مبينةً أن اعلى نسبة فقر في العراق يتركز في محافظة المثنى واقل نسبة فقر يتركز في إقليم كوردستان وبغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الفقر المدقع قليل جدا ويتراوح بين 1.5 الى 2% من نسبة الفقر في العراق البالغ 30% حسب آخر احصاء لعام 2020"، مبينا أن "الوزارة تعمل حاليا على تحديث بياناتها بالنسبة لنسبة الفقر في العراق لعام 2021".

واضاف الهنداوي ان "محافظة المثنى لازالت الاعلى من بين المحافظات التي فيها نسبة الفقر عالية جدا وبواقع 52%، تليها محافظة الديوانية وذي قار 48 الى 49%، ومن ثم محافظة نينوى بنسبة 41% وان نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية الأخرى تبلغ تقريبا 32%".

وتابع أن نسبة الفقر في محافظات الوسط تتراوح ما بين 20 الى 21 %، فيما تبلغ نسبة الفقر في الانبار ومحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ما بين 17 الى 18%"، مشيرا الى ان "نسبة الفقر في محافظات اقليم كوردستان تبلغ ما بين 12.5 الى 13% وهي نفس النسبة في محافظة بغداد".

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات خلال الفترة الماضية إلى تظاهرات في العراق، تسببت بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتكليف مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء لحين اجراء الانتخابات المقبلة خلال نهاية العام الحالي.

وبحسب تقرير لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 40% من أطفال العراق تحت خط الفقر، في حين يقبع العراق على احتياطي عالمي من النفط يبلغ 145.5 مليار برميل وتمثّل هذه الاحتياطيات من الذهب الأسود حصة بنحو 12.2% من إجمالي احتياطيات منظمة الدول المصدّرة للنفط.

والفقر المدقع أو الفقر المطلق، وقد عرفت في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه "حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات، ذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن أيضا على الحصول على الخدمات".

حاليا؛ يشير الفقر المدقع على نطاق واسع لكسب تحت خط الفقر الدولي من 1.25 دولار أمريكي / يوم (بأسعار عام 2005).