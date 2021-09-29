التخطيط: العراق لم يستصلح أراضيه منذ 5 سنوات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الاربعاء، ان العراق لم يستصلح أراضيه منذ عام 2016، جراء الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق لم يقم بعمليات استصلاح للاراضي خلال المدة من 2016 -2020"، مبينا ان "ذلك يعود إلى الازمة المالية وجائحة كورونا".

واضاف ان "مجموع المساحات المشمولة بالاستصلاح بلغت 12.6 مليون دونم؛ شكلت الاراضي المستصلحة كليا او جزئيا قبل عام 2016 بواقع 5.5 مليون دونم"، مشيرا الى ان "محافظة بابل كانت الاكثر استصلاحا لاراضيها وبمساحة قدرت بـ 1.2 مليون دونم في حين بلغت مساحة الاراضي قيد الاستصلاح فيها 0.2 مليون دونم ولا تزال 6.9 مليون دونم من اراضي المحافظات غير مستصلحة".

واستصلاح الأراضي هو عملية تحويل أرض جرداء إلى أرض صالحة للزراعة، وغالباً ما يتم ذلك في الأراضي الصحراوية عن طريق حفر آبار لجلب المياه الجوفية لزراعتها، ويكون الري بالتنقيط أو بالرش بحسب نوع المحصول الذي يتم زراعته.