التخطيط العراقية: 25% من معامل وزارة الصناعة متوقفة منذ العام الماضي

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أن أكثر من 25% معامل وزارة الصناعة والمعادن متوقفة عن العمل.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، القطاعين العام والمختلط بلغت 42 شركة ومجموع المعامل التابعة لهذه الشركات 225 معملاً، إلا أن ما نسبته 25.3% من هذه المعامل المتوقفة عن العمل من العام 2024.

وبين أن المصدر الرئيسي للماء المستخدم لهذه المعامل هو مياه الإسالة بواقع 74 معملاً وبنسبة 49%، يليه نهر دجلة بواقع 46 معملاً وبنسبة 30.5%، ثم نهر الفرات بواقع 17 معملاً وبنسبة 11.3%، والباقي من المياه الجوفية وشط العرب وغيرها من المصادر.

وأشار إلى أن 74 معملاً لا تستخدم المياه في العمليات الصناعية والتي شكلت 32.9%.

وأوضح الجهاز أن كميات المخلفات الصلبة المتولدة من هذه المعامل تبلغ 2224.2 طن شهرياً، مشيراً إلى أن أعلى كمية من المخلفات ظهرت في القطاع الإنشائي والخدمات الصناعية بواقع 2149.1 طن شهرياً بنسبة 96.62%.