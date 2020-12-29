التخطيط العراقية: متوسط دخل الفرد 7 ملايين دينار خلال سنة 2020

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، ان متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 7 ملايين دينار خلال سنة 2020، وفي الوقت الذي اكد ان التضخم السنوي في البلاد لم يرتفع خلال الأربع السنوات الماضية، توقع عدم ارتفاع التضخم بشكل كبير لشهر كانون الاول الجاري نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "متوسط دخل الفرد السنوي يحتسب من خلال تقسيم الناتج القومي الإجمالي على عدد السكان البلد"، مبينا ان متوسط دخل الفرد لا يعني بالضرورة ان كل افراد المجتمع يحصلون على الدخل نفسه".

واضاف ان "متوسط الدخل السنوي للفرد في العراق خلال العام الحالي 2020 بلغ ما بين 6 الى 7 ملايين دينار".

من جهة ثانية اعتبر الهنداوي ان "التضخم ليس بالضرورة ان يكون مرتفعا خلال شهر كانون الاول الجاري نتيجة ارتفاع سعر الدولار لان الكتلة النقدية المتداولة موجودة نفسها في الأسواق ولم تشهد تغيير في حجمها كما ان مستوى الاستثمارات ما زال نفسه وبالتالي ليس بالضرورة ارتفاع الأسعار يؤدي الى التضخم اذا كان التداول بذات الكتلة النقدية المتداولة في السوق".

واشار الهنداوي الى ان "التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني الماضي شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 0.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه"، لافتا الى ان "مؤشرات التضخم للسنوات 3 الى 4 الماضية كانت مستقرة مع ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 1 والنصف بالمئة وربما في بعض الفترات يوصل الى اثنين بالمئة والشهري ايضا احيانا 0،3 احيانا 0،5 او 0.8%".

واكد ان "التضخم يزداد غالبا في كل بلدان العالم وحتى تلك البلدان التي لديها استثمار عالي ولا ينخفض بالسالب لتأثره بحجم الكتلة النقدية المتداولة وباسعار صرف العملة وكذلك يتأثر بحجم الاستثمارات ونمو الاقتصاد للبلد".

واعلنت وزارة التخطيط امس الاثنين أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، مع بدء جائحة فيروس كورونا.

ويمر العراق بظروف اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تشكل معظم ايرادات العراق المالية مما اضطرت الحكومة إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين.