التخطيط العراقية لشفق نيوز: البطالة أكثر مما كشفه التقرير الدولي

أبلغت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، وكالة شفق نيوز، أن البطالة في البلاد هي أكثر مما أظهره تقرير World of Statistics المعني بإحصائيات الاقتصادية للدول، اليوم الاثنين.

وأظهرت إحصائية نشرها موقع World of Statistics أن العراق بات كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55٪.

وبين الموقع أن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، واصفا الامر بأنه بانه "مثير للقلق".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "آخر إحصائية للبطالة في العراق كان نسبتها 16.5% لعام 2022"، مبينا اننا "لا نعرف موقعنا بالعالم من حيث نسبة البطالة".

واضاف ان "نسبة البطالة ارتفعت عما سجل في عام 2018 التي كانت 13.8%"، مبينا ان "الارتفاع خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة أسباب عديدة وهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي وأسعار النفط وتوقف المشاريع في عامي 2020 و 2021 بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها البلد".

واشار الى ان "هناك معالجات لتقليل هذه النسبة من البطالة من خلال التعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا في الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص لتحقيق شراكة معه لخلق فرص حقيقية للعمل للشباب، فضلا عن وجود استراتيجية وتوجه جاد نحو خطط التنمية الاقتصادية وضمن توجهات الحكومة".