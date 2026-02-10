عدم استقرار معدلات التضخم بالعراق خلال العام 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تفاصيل معدلات التضخم خلال 12 شهراً من العام 2025 في العراق بما فيه اقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة محمد الهنداوي في بيان اليوم، إن الفرق الميدانية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية واصلت، خلال العام الماضي، متابعة الأسواق الرئيسة في المحافظات كافة، بما فيها محافظات إقليم كوردستان، ورصد التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشمولة بالمتابعة الدورية.

وأضاف أن عدد السلع والخدمات التي تتم متابعتها يبلغ 333 سلعة وخدمة، تشكل نحو 88% من حجم الإنفاق الأسري، وهي موزعة على 486 صنفاً تندرج ضمن 12 قسماً رئيساً.

كما أشار الهنداوي أن سبعة أشهر من عام 2025 سجلت انخفاضاً في معدلات التضخم، حيث بلغ الانخفاض 0.3% في أشهر كانون الثاني ونيسان وتشرين الأول، وانخفض المعدل بنسبة 1.2% في شهر حزيران، وبنسبة 0.1% في شهر تموز، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0.5% في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وتابع أن خمسة أشهر أخرى شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم، إذ ارتفع المعدل بنسبة 0.2% في أشهر شباط وآذار وأيلول، وبنسبة 0.1% في شهر أيار، فيما سجل أعلى ارتفاع في شهر آب بنسبة 0.8%.

وفيما يخص معدلات التضخم السنوي مقارنة بعام 2024، أشار الهنداوي إلى أن سبعة أشهر من عام 2025 شهدت انخفاضاً في معدل التضخم، حيث انخفض في شهر حزيران بنسبة 0.6%، وفي شهري آب وتشرين الثاني بنسبة 1%، وفي شهري تموز وكانون الأول بنسبة 1.2%، وفي شهر أيلول بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.5% في شهر تشرين الأول.

في المقابل، سجلت معدلات التضخم السنوي ارتفاعاً خلال خمسة أشهر، تمثلت بارتفاع نسبته 2.3% في شهر كانون الثاني، و2.2% في شباط، و2.1% في آذار، فيما بلغت نسبة الارتفاع 1.5% في شهري نيسان وأيار.