التخطيط العراقية تعلن خبراً ساراً وتنوّه عن "موعدين" لإعلان نتائج التعداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، تراجع نسبة الفقر في البلاد نتيجة السياسات التي نفذتها الحكومة، فيما نوهت بشأن موعد إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات الفقر شهدت انخفاضاً خلال العامين الماضيين، فبعد إن كانت 21.5 بالمائة عام 2022، سجلت نسبة الفقر 17.6 بالمائة عام 2024، وهذا جاء نتيجة السياسات التي نفذتها الحكومة، والتي أدت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق".

وعن نسبة الفقر وفق التعداد السكاني الأخير، أوضح الهنداوي أنها "ستعلن في 26 شباط/فبراير الجاري، على مستوى العراق وعلى مستوى كل محافظة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن مؤشرات الفقر والبطالة، أما يوم 24 شباط/فبراير الجاري فهو موعد إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن".

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وأعلنت الحكومة العراقية، أن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 45 مليون شخص، وأن معدل النمو السكاني يبلغ 2.3%.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ 45.407.495 نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئين، موضحاً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة".

وبيّن رئيس الوزراء، أن "المساكن في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، موضحاً أن "نسبة الدور 92.1 ونسبة الشقق 6.6 بالمئة ونسبة الدور الطينية 4 بالعشرة من المئة".

وأوضح، أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1 بالمئة"، مشيراً إلى ان "نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7 بالمئة".