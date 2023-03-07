العراق يُسجل ارتفاعا بمعدل التضخم الشهري بنسبة (3.6%) في مطلع العام 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن رصدها ارتفاعا في معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة وصلت الى (3.6%)، بالمقارنة مع الشهر الاخير من سنة 2022.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان فرق الجهاز المركزي للإحصاء ومن خلال متابعتها لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، سجلت حصول تغييرات بمعدل التضخم خلال الشهر المذكور.

وأوضح ان ارتفاع المعدل الشهري، جاء متأثرا بارتفاع عدد من المجاميع السلعية، اذ شهدت اسعار قسم النقل ارتفاعا بلغ (7.7%)، وسجل قسم المطاعم، ارتفاعا في اسعاره بنسبة (6.7%)، اما قسم التجهيزات والمعدات فقد ارتفعت اسعاره بنسبة (4.2%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (3.9%) نتيجة ارتفاع اسعار الذهب بدون صياغة، كما سجلت اسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة (3.8%).

وعن معدل التضخم السنوي، اوضح البيان، انه سجّل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بالمقارنة مع الشهر الأول من العام الفائت 2022.

ولفت البيان الى ان معدل التضخم الشهري خلال الشهر الاخير من العام 2022 (كانون الاول) كان قد سجّل ارتفاعا بنسبة (0.3%) .