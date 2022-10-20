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التخطيط العراقية ترجح اجراء التعداد السكاني نهاية العام المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-20T05:35:57+0000
التخطيط العراقية ترجح اجراء التعداد السكاني نهاية العام المقبل

شفق نيوز/ رجحت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، إجراء التعداد السكاني في البلاد نهاية العام المقبل 2023.

وقال الجهاز المركزي التابع للوزارة، في بيان أصدره بمناسبة يوم الاحصاء العالمي، ورد لوكالة شفق نيوز ان "العراق يعد في طليعة الدول العربية في تنفيذ التعداد العام للسكان، مبينا ان العراق شهد أول تعداد للسكان في عام 1927 واستمر ذلك لغاية عام 1997".

وأضاف أن "محاولة تنفيذه عام 2009 جاءت لتكتفي بعملية الحصر والترقيم من دون عملية العد"، معربا عن امله "اجراءه نهاية العام القادم في جميع أنحاء العراق بدون استثناء بما فيها محافظات اقليم كوردستان وبطريقة إلكترونية".

وقدرت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي تعداد نفوس العراق في نهاية 2021 أكثر من 41 مليون نسمة.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

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