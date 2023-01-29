التخطيط العراقية: ارتفاع في معدل التضخم بنحو 5% للعام 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن رصد الجهاز المركزي للاحصاء، ارتفاعا في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام المنصرم 2022 (شهر كانون الاول الماضي) بنسبة (0.3%) مقارنة مع شهر تشرين الاول الذي سبقه.

واوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا الارتفاع نجم ارتفاع اسعار قسم الترفيه بنسبة (2.4%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2%)، وقسم النقل ارتفع بنسبة (1.5%)".

ولفت البيان إلى أن "معدل التضخم السنوي خلال العام 2022 سجل ارتفاعا بنسبة (4.9%)".