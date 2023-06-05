التخطيط العراقية: ارتفاع انتاج 4 محاصيل غذائية وانخفاض 6 أخرى في 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، أن اربعة محاصيل غذائية ارتفع انتاجها، فيما انخفض إنتاج ستة محاصيل أخرى خلال عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجهاز المركزي للاحصاء أصدر تقريره السنوي حول معدلات إنتاج المحاصيل الثانوية والخضروات في العراق لسنة 2022 وكانت هناك اربعة محاصيل قد ارتفع انتاجها.

وبين أن المحاصيل التي ارتفع انتاجها، هي الباقلاء حيث بلغ 41 ألف طن بارتفاع نسبته 21% عن العام الذي سبقه والذي بلغ 33.4 ألف طن.

كما أن انتاج محصول الرقي هو الآخر ارتفع ليصل إلى 440 ألف طن مرتفعا بنسبة 16.4% عن العام الذي سبقه الذي بلغ 378 ألف طن.

وكذلك إنتاج محصول الخيار ارتفع ليصل الى 196 الف طن بنسبة قدرها 5.6% عن العام الذي سبقه والذي بلغ 185.5 ألف طن.

فيما ارتفع انتاج محصول الشجر ليبلغ 39 ألف طن بنسبة 9% عن العام الذي سبقه البالغ 35.6 ألف طن.

وتابع أن ستة محاصيل غذائية انخفض انتاجها وشملت محصول البطيخ الذي بلغ إنتاجه 181 ألف طن بانخفاض بلغ نسبته 12% عن انتاج العام الذي سبقه البالغ 205 الاف طن.

وايضا انخفض ايضا انتاج محصول الباميا ليبلغ 89 الف طن بنسبة بلغت 5ً% عن انتاج العام الذي سبقه والبالغ 93 الف طن، فيما انخفض انتاج محصول الباذنجان الذي بلغ 183 الف طن بنسبة 15% عن انتاج العام الذي سبقه والبالغ 216 الف طن.

كما انخفض انتاج محصول الطماطم ليصل الى 630 الف طن بنسبة بلغت 15.3% عن انتاج العام الذي سبقه والبالغ 744 الف طن، فيما انخفض انتاج محصول البصل الاخضر ليصل الى 47 الف طن بنسبة 22.2% عن انتاج السنة الماضية البالغ 60.4%.

وايضا انخفض انتاج محصول الخس ليصل الى 36 الف طن بنسبة 4% عن انتاج السنة الماضية الذي بلغ 38 الف طن.