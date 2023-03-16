التخطيط: الطاقة الانتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تصل إلى قرابة 45 مليون طن سنوياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الخميس، أن الطاقة الانتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تتراوح بين (20 - 45) مليون طن سنوياً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن فرق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية لديها زارت مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة .والذي يعدّ من اكبر الموانىء المطلة على الخليج العربي وبمساحة (12) كم2، والمخطط العام له هو (54)كم2 ويحتل التسلسل الثاني عشر بين الموانئ العالمية الكبرى.

وذكر بيان للوزارة، إن الفرق المتخصصة اطلعت ميدانيا على المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا .وتضم مشروع إنشاء هياكل ارصفة محطة الحاويات (A) بكلفة (511) مليون دولار .والمتضمن إنشاء جدار الرصيف بطول (1750)م وحفر خندق بكمية (2،7) مليون م3 .وكذلك إنشاء سدود بطول (22،3)كم وركائز حديدية بعدد (1734) ركيزة، ووصلت نسبة إنجازه إلى اكثر من (44٪؜).

واضاف أن، المشروع الثاني يتضمن إنشاء القناة الملاحية للميناء بكلفة (314) مليون دولار ، والتي تشمل الحفر البحري للقناة لمسافة (23)كم وعمق (19،8)م وكمية الحفر البحري (55،3) مليون م3 وبنسبة إنجاز وصلت إلى قرابة (4،78٪؜) .

ولفت البيان إلى أن المشروع الثالث يضم إنشاء المرحلة الأولى من أعمال البنى التحتية البحرية لأعمال الحفر والردم وبكلفة (726) مليون دولار والمتضمن الحفر البحري (48،4) مليون م3 وبعمق (19،8)م واستصلاح الأراضي بكمية (14،1) مليون م3 ، إضافة إلى إنشاء ممرات طريق الوصول بطول (3،6)كم وعرض (30)م. وبنسبة إنجاز وصلت إلى قرابة (39،48٪؜) . وأشار البيان إلى إن مشروع ميناء الفاو الكبير يتكون من عدة مراحل فالمرحلة الاولى تضم (11) مشروعا أُنجزت (6) منها بالكامل والمتبقي (5) مشاريع من المؤمل إنجازها عام 2025 ، والتي وصلت نسبة إنجازها إلى اكثر من (37٪؜) . موضحا ان الطاقة الانتاجية الابتدائية لمشروع ميناء الفاو الكبير تتراوح بين (20 - 45) مليون طن سنوياً وبكلفة كلية تزيد على (4) مليار و(777) مليون دولار .

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نهاية العام 2022، بتسريع العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً "بحجم العراق وتطلعات شعبه".

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.