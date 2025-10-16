التخطيط: الدول العربية الآسيوية استحوذت على 88% من صادرات السلع العراقية

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أن الدول العربية الآسيوية شكلت 88% من صادرات السلع العراقية خلال عام 2024.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات العراق من السلع غير النفط ومنتجاته بلغت خلال العام 2024 نحو 5.8 تريليون دينار أو ما يعادل 4.5 مليار دولار".

وبين أن "الصادرات السلعية شملت وقود وزيوت وشموع معدنية، تليها شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية، وجلود للدباغة، وأصباغ وألوان سطحية، وغيرها من السلع الأخرى".

وأشار إلى أن "الدول العربية الآسيوية شكلت 88% من صادرات السلع العراقية، حيث احتلت الإمارات المركز الأول بقيمة ثلاثة مليارات و793 مليون دولار، تليها الأردن بمبلغ 65 مليوناً و857 ألف دولار، والسعودية بـ50 مليوناً و325 ألف دولار".

وأضاف الجهاز أن "أكثر الدول استيراداً للسلع العراقية من خارج الدول العربية جاءت الهند أولاً بقيمة 504 ملايين و85 ألف دولار، تليها تركيا بقيمة خمسة ملايين و314 ألف دولار، تليها هولندا بقيمة أربعة ملايين و847 ألف دولار".

وبين أن "الصادرات السلعية صدرت بنسبة 94.4% عن طريق البحر، وبنسبة 5.93% عن طريق البر، وبنسبة 0.01% عن طريق الجو".