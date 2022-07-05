التخطيط: البطالة في العراق بلغت 16.5 بالمئة

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وهيأة الإحصاء في أقليم كوردستان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2021، منهجية عمل تتوافق مع أحدث وبدعم من منظمة العمل الدولية، أول مسح وطني متخصص للقوى العاملة في العراق، متبنيا منهجية عمل تتوافق مع أحدث المعايير الإحصائية وانتج أهم المؤشرات عن سوق العمل.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "السكان بعمر 15 سنة فأكثر (أي السن بسن العمل) شكل نسبة 63.6 بالمئة من اجمالي سكان العراق بشكل الذكور نسبة 50.3 بالمئة والاناث 49.7 بالمئة أما فئة الشباب بعمر 15 – 24 فقد شكلت نسبة 20.7% وبعمر 25 سنة فأكثر 43%.

واضاف ان نسبة القوى العاملة (النشطون اقتصاديا) في العراق شكلوا 39.5 بالمئة من اجمالي عدد السكان في سن العمل نسبة الذكور منهم 86.6 بالمئة و13.4 بالمئة من الإناث، أما فئة الشباب بعمر 15- 24 سنة فكانت نسبتهم 21 بالمئة وبعمر 25 سنة فاكثر 78.2 بالمئة، مشيرا الى ان معدل مشاركة النساء بالقوى العاملة 10.6 بالمئة مقابل 68 بالمئة للذكور.

واشار الى ان النتائج اظهرت ان معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة 15- 24 كانت 26.5 بالمئة وبعمر 25 فأكثر كانت 45.8 بالمئة، مبينة أن "نسبة العاملين كانت 83.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة شكل الذكور 88.5 بالمئة والإناث 11.5 بالمئة وشكل الشباب بعمر 15- 24 سنة نسبة 16.8 بالمئة وبعمر 25 سنة فأكثر 83.2 بالمئة".

ولفت الى ان نتائج المسح بينت ان نسبة العمالة الى السكان في سن العمل (أي نسبة السكان في سن العمل العاملين) كانت 33 بالمئة وان نسبة العمالة الى السكان كانت أقل بين النساء والبالغة 7.6 بالمئة من بين الرجال 58 بالمئة واعلى للاعمار 25 سنة فأكثر 40.6 بالمئة منها بين الشباب 17 بالمئة.

واوضحت ان معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 بالمئة والذي يمثل النسبة المئوية للقوى العاملة العاطلة عن العمل والتي تفسر الى انه هناك شخصا عاطلا لكل خمسة أشخاص في قوة العمل والذي يمكن ملاحظة أن معدل بطالة الإناث قد بلغ 28.2 بالمئة وهو ضعف معدل بطالة الذكور والبالغ 14.7 بالمئة، مشيرة إلى أن معدل بطالة بين الشباب للفئة العمرية 15- 24 سنة بلغت 35.8 بالمئة والتي هي أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة للاعمار 25 سنة وأكثر والبالغة 11.2 بالمئة.

وأظهر المسح؛ أن 70.5 بالمئة من النساء يفضلن العمل في القطاع الحكومي في حين يعمل 33.7 بالمئة من الرجال في القطاع الحكومي والعام، ويعمل في القطاع الخاص الرجال بمعدل 65.9 بالمئة والنساء 29 بالمئة، مبينا ان هناك 17.5 بالمئة من النساء يشغلن مناصب ادارية مقابل 82.5 بالمئة وهناك 14.5 بالمئة من النساء يعملن بصفة مديرة ادارية وتجارية مقابل 70.8 بالمئة.

وبين المسح؛ أن هناك 36.7 بالمئة من السكان هم غير متعلمين او عاملين ولا حتى متدربين وكانت نسبة الاناث الشابات 52.3 بالمئة اكثر من نسبة الشباب البالغة 22.1 بالمئة"، مشيرا الى ان اظهرت النتائج ان السكان يف سن العمل داخل القوى العاملة وخارجها حسب الجنس والفئات العمرية الواسعة أن معظم الإناث والشباب وكبار السن كانوا خارج قوة العمل، إذ كان الكثير منهم منخرطون في مسؤوليات منزلية أو عائلية وكان آخرون يدرسون أو يتدربون والبعض الاخر من المتقاعدين، أو غير قادرين على العمل بسبب مرض طويل الامد أو إصابة أو إعاقة.