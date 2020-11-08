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التحالف الدولي يسلح 14 لواءً من البيشمركة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T17:40:04+0000
التحالف الدولي يسلح 14 لواءً من البيشمركة

شفق نيوز/ كشف رئيس أركان قوات البيشمركة في اقليم كوردستان اللواء فريق جمال ايمنيكي، يوم الاحد، ان التحالف الدولي لمواجهة داعش سيقوم بتسليح اللواءين 14 و16من قوات البيشمركة التابعتين لوزارة البيشمركة ضمن خطتها لتسليح القوات العراقية.

وقال ايمنكي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان عملية التسليح ستتم خلال الشهر الجاري، مبينا ان التسليح يشمل اسلحة خفيفة ومتوسطة. 

وأضاف ايمنكي ان التحالف الدولي سيقوم بتسليح 12 لواء آخر من قوات البيشمركة خلال الأشهر القادمة، لافتا الى ان ذلك يأتي ضمن خطة وضعها التحالف الدولي لتسليح القوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش في العراق.

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