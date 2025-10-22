التجارة: 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا لكنه دون مستوى الطموح

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا، بلغ نحو 5 مليارات دولار، غير انها اعتبرت هذا الرقم دون مستوى الطموح.

وقال وكيل الوزارة، ستار الجابري خلال كلمة له في حفل إطلاق مجلس الأعمال العراقي الإيطالي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تفعيل العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيطاليا عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإيطالي مهم جدا"، مشيراً إلى أن "المجلس سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين".

وأضاف أن "الوزارة وضعت آلية لتأسيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بهدف دعم العلاقات التجارية وتطويرها من خلال المجالس والمنظمات المعنية بالقطاع الخاص".

وتابع الجابري أن "العلاقات بين العراق وإيطاليا تمتد لسنوات طويلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية، كما أن معاهدة الشراكة والتعاون الموقعة في روما دخلت حيز التنفيذ عام 2009"، مبيناً أن "اللجنة المشتركة بين البلدين لم تعقد منذ العام 2019، ويجري حالياً التنسيق لعقدها بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء".

وبحسب وكيل وزارة التجارة، فإن "العراق حكومة وشعباً يؤمن بأن إطلاق المجلس سيسهم في تعاون الاشتراكات بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما أن العراق يعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني"، لافتا إلى أن "تطوير العلاقات مع الدول بعد التعافي من عدة حروب ضد القاعدة وداعش، حيث كان هناك دور لإيطاليا في التعاون مع العراق ومقاتلة التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن "العراق بعد اصبح بلداً آمناً، فإن هناك فرصاً واعدة وكبيرة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري"، مبينا أن "الميزان التجاري بين البلدين لم يصل إلى المستوى الطموح، وأن هناك 3 مليارات دولار لصالح العراق، وان هناك ملياري دولار لصالح إيطاليا في حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأكمل الجابري، بالقول، إن "إيطاليا مشهورة بصناعة المجوهرات والعدد الكهربائية وصناعة الأجهزة الطبية، وأن وزارة التجارة بادرت في دعوة جمهورية إيطاليا للمشاركة بمعرض بغداد (صنع في إيطاليا) في عام 2026، وان هناك ترحيبا واسعا بالمشاركة مجددا في هذا المعرض الذي سيعقد في العام المقبل".