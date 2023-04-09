التجارة: نسبة تجهيز السلة الرمضانية بلغ ما بين 97 إلى 100%

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة يوم الاحد، ان نسبة تجهيز السلة الغذائية الرمضانية بلغت ما بين 97 إلى 100%، متوقعة ان تصل كميات الحنطة المحلية المسوقة هذا العام 4 ملايين طن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة جهزت الحصة الرمضانية لمدينة بغداد والمحافظات الاخرى ما بين 97 الى 100%"، مبينا ان "عدم التجهيز لبعض المناطق قد يتعلق بعدم تجهيز الوكيل ".

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل شهر رمضان على مقترح وزارة التجارة إضافة أربع مواد للسلة الغذائية الرمضانية لكل عائلة وتشمل (نصف كغم نشا، واحد كغم من الشعرية، 5 كغم من الطحين الصفر، طبقة بيض)، على ان يتم إطلاقها قبل وخلال شهر رمضان.

واشتكى عدد المواطنين في مناطق الغزالية والكرادة وحي البنوك من عدم استلامهم لغاية الآن السلة الغذائية الرمضانية.

من جهة اخرى توقع حنون أن "تصل الكميات المسوقة من الحنطة خلال الموسم الحالي ما بين 3.5 الى 4 ملايين طن"، مبينا ان "هناك تنسيق جيد مع الجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية بهذا الشأن".