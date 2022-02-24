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التجارة تطمئن: لدينا خزين جيد من الحنطة لمواجهة الأزمة الاوكرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T11:40:50+0000
التجارة تطمئن: لدينا خزين جيد من الحنطة لمواجهة الأزمة الاوكرانية

شفق نيوز/ اكدت وزارة التجارة، يوم الخميس، ان لديها خزين جيد من الحنطة لمواجهة الازمة الاوكرانية، مبينة انها تعاقدت مع استراليا لتوريد القمح.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق لديه خزين جيد من الحنطة لمواجهة الازمة الحالية في اوكرانيا".

وأضاف أن "العراق ومنذ اربع سنوات يعتمد بشكل كامل على الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين، رغم أن الموسم التسويقي للعام الماضي كان غير جيد بكمية إنتاج بلغت 3 ملايين و300 الف مقارنة مع الموسم الذي سبقه والذي بلغ  5 ملايين و300 الف طن وبنقص يصل إلى أكثر من مليوني طن".

وأشار حنون إلى أنه "من المتوقع ان يكون الموسم الحالي ايضا ليس بمستوى الانتاج كما كان عليه قبل عامين، الا اننا لدينا خزين يكفي لمواجهة الازمة".

وذكر أن "الوزارة قامت ايضا بالتعاقد مع استراليا لتوريد القمح منهم وبكميات جيدة"، مؤكدا ان "لدى الوزارة اجراءات اكثر فاعلية لمواجهة الازمة في حال استمرت طويلا لغرض توفير مادة الطحين للبطاقة التموينية".

وتشكل روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى ثلث صادرات القمح عالميًّا، حيث يذهب الكثير من هذه الصادرات للشرق الأوسط، وبالرغم من ان العراق ليس من بين الدول التي تستورد القمح من هذه الدولتين الا انه من المتوقع ان ترتفع اسعار الحنطة عالميا بشكل كبير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الخميس بدء عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف "نزع السلاح منها"، دون تحديد إطار محدد للعملية.

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