التجارة تطمئن العراقيين: خزيننا الغذائي الاستراتيجي كافٍ لمواجهة الظروف الطارئة

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم الثلاثاء، استمرارها في تجهيز مواد السلة الغذائية للمواطنين بانتظام، مشيرة إلى امتلاكها "خزيناً استراتيجياً" يعزز استقرار السوق المحلية ويواجه الظروف الطارئة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عمليات التوزيع تجري وفق خطط مدروسة تضمن انسيابية إيصال المواد إلى المحافظات كافة، بما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضح البيان أن الوزارة أنجزت خلال العام الماضي توزيع 10 سلات غذائية كاملة، إلى جانب 10 حصص من مادة الطحين، مؤكدة أن عمليات التجهيز ستتواصل بالوتيرة ذاتها وفق البرنامج الحكومي المعتمد.

وأضافت الوزارة أن المتابعة الميدانية مستمرة لعمليات الخزن والتوزيع لضمان وصول المفردات إلى مستحقيها بـ"انسيابية وانتظام"، مشددة على قدرتها على تلبية الطلب المحلي ومواجهة أي تحديات اقتصادية.