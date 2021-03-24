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التجارة تطلق 261 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-24T19:02:33+0000
التجارة تطلق 261 مليار دينار من مستحقات الفلاحين

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، إطلاق 261 مليار دينار، كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين للحنطة عام 2020.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سعيها لانهاء هذا الملف واستكمال عمليات توزيع تلك المستحقات وبجهود حثيثة من قبل وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري".

وبينت أن "المبلغ سيوزع على الفلاحين والمسوقين بعد التدقيق من قبل دائرة الرقابة التجارية المالية وحسب خطة وضعتها الشركة العامة لتجارة الحبوب ووفق جداول خاصة وضعت لهذا الموضوع".

ولفتت الوزارة، إلى "بذلها جهودا كبيرة في سبيل انهاء هذا الملف واستكمال عمليات توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين في ضوء الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير قوت الشعب واستقرار توزيع المفردات الغذائية والاعتماد على المنتوج الوطني ومواجهة الظروف الاقتصادية جراء انتشار وباء كورونا وتداعياتها التي يتعرض لها البلد".

يشار إلى أن وزارة التجارة سبق وأن أطلقت تسع دفعات من مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة عام 2020، وسيلحقها دفعات أخرى لحين انتهاء كامل المستحقات في إطار برنامج الحكومة لتسديدها بالكامل.

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