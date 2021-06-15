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التجارة تطلق مستحقات مسوقيّ القمح في ديالى

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-15T16:03:45+0000
التجارة تطلق مستحقات مسوقيّ القمح في ديالى

شفق نيوز/ اعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الثلاثاء، المباشرة بصرف مستحقات مسوقيّ محصول القمح في المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التجارة وزعت ملياري دينار من مستحقات المزارعين عن تسويق القمح للعام الحالي 2021، وسيتم التوزيع على شكل دفعات منتظمة.

واعتبر اطلاق المستحقات المالية "خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي وانقاذ المزارعين من اي تبعات مادية او معيشية".

الى ذلك، اكد رئيس الجمعيات الفلاحية، تسويق 171 الف طن من القمح خلال الموسم الحالي، مشيرا الى ان "هذا معدل منخفض عن الموسم الماضي بسبب شح المياه الى جانب هلاك اكثر من 90 الف دونم من الزراعة الديمية بسبب شح وانعدام الامطار".

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