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التجارة تجهز العراقيين بوجبة جديدة من زيت الطعام وتعدهم بمادتين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-21T08:29:53+0000
التجارة تجهز العراقيين بوجبة جديدة من زيت الطعام وتعدهم بمادتين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الأحد، عن تجهيز المواطنين بوجبة جديدة من مادة زيت الطعام في بغداد والمحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "سبق وان تعاقدت مع المناشئ الوطنية لشراء 10 الاف طن وتم تجهيزها الى المحافظات في حين تعاقدت الوزارة مع 36 الف طن من المناشئ الوطنية وباشرت مراكز التسويق في بغداد والمحافظات بتجهيزها لوكلاء المواد الغذائية ومن ثم للمواطنين".

واضافت، انها "ستقوم بالتعاقد لشراء كميات جديدة من مادتي زيت الطعام والسكر من المناشئ الوطنية وتوقيع عقود اخرى مع المناشئ العالمية لتجهيز مادة الرز وفق مناقصات والاليات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء".

ودعت الوزارة المواطنين الى "مراجعة الوكلاء، لاستلام حصصهم من مادة زيت الطعام، في الوقت الذي تستعد فيه لتجهيز مادة كاملة من مفردات البطاقة التموينية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والتعاقد لشراء كميات اخرى بعده".

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