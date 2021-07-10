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التجارة تباشر بتوزيع مفردات السلة الغذائية في عموم العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-10T11:23:59+0000
التجارة تباشر بتوزيع مفردات السلة الغذائية في عموم العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء احمد الجبوري، يوم السبت، البدء بتوزيع مفردات السلة الغذائية في عموم محافظات  البلاد.

وقال الوزير الجبوري خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، ان "مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ ايام كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من مفردات السلة الغذائية وهي الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والرز البسمتي الهندي".

واضاف "هذا اليوم يشهد الاعلان عن انطلاق السلة الغذائية وتوزيعها على وكلاء المواد الغذائية لغرض ايصالها الى المشمولين بنظام البطاقة التموينية"، مؤكداً ان "مفردات السلة الغذائية تختلف من حيث النوعية عن سابقاتها، حيث ستستلم العوائل تحت خط الفقر المواد الموجودة بالاسواق المحلية وتحظى بتقبل شعبي".

واشار الجبوري الى "اهمية دعم الاعلام الحكومي المنصف لجهود الحكومة في ايصال وانجاح السلة الغذائية للمواطنين"، لافتا الى ان "المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود لتسليم المواطنين استحقاقاتهم من المفردات واهمية الرقابة الشعبية من الحكومات المحلية لتوزيع مفردات جيدة تليق بالمواطن العراقي".

وبين ان "وزارة التجارة مستنفرة منذ فترة لغرض خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية التي اعلن عنها والتي صادق عليها مجلس الوزراء وتحظى بالمتابعة ودعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ولفت الى انه "تم تسليم الوكلاء مواد السلة الغذائية صباح هذا اليوم السبت لمناطق (هور رجب، وحي العامل الاولى والثانية، ودجلة الاولى والثانية، والرشيد واليوسفية) ومراكز القطع مستمرة بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالمواد وخلال الايام القادمة سوف تجهز السلة الغذائية جميع محافظات البلاد".

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