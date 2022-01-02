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التجارة العراقية تعلن وصول 44 ألف طن من الرز الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-02T14:22:41+0000
التجارة العراقية تعلن وصول 44 ألف طن من الرز الأمريكي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاحد، وصول باخرة محملة بأكثر من 44 ألف طن من الرز الأمريكي لحساب السلة الغذائية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن المتحدث باسمها محمد حنون، أن "هذه المواد تم نقلها عبر الباخرة AFRICAN LOIN الى موانئ البصرة".

وأكد حنون، أن "كمية الأرز التي وصلت هي جزء من التعاقدات التي أجراها القطاع الخاص، لتوفير المادة ضمن السلة الغذائية في الحصص المقبلة"، مبينا ان "عملية تجهيز مفردات السلة الغذائية ستتواصل دون انقطاع والوزارة قررت توزيع حصة جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال توزيع الوجبة الماضية".

واشار الى، ان "وزير التجارة علاء الجبوري ترأس اجتماعا لشركات الغذاء وأكد على أهمية انتظام تجهيز مواد السلة الغذائية".

وتابع، ان"الفرق الرقابية في دائرة الرقابة المالية والتجارية بالاشتراك مع فاحصين من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اجرت الفحوصات المختبرية على مادة الرز قبل دخول البواخر المياه الاقليمية واكدت النتائج ان الرز من النوعيات الجيدة ومطابق للمواصفات العراقية ".

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