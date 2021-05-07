التجارة العراقية تعلن إضافة معجون الطماطم والبقوليات ضمن البطاقة التموينية

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الجمعة ،اضافة مادتي معجون الطماطم الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الاشهر المقبلة.

وقال الجبوري في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، إن "مجلس الوزراء اقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، واضافة معجون الطمامم والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية فضلا عن المواد الأساسية الأربع السكر وزيت الطعام والطحين والرز".

وأضاف، أن "قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اسهم في دعم نظام البطاقة التموينية بالعراق، فضلا عن اضافة مواد جديدة اليها وتجهيز المفردات بسلة واحدة للمواطنين في عموم البلاد".

وتابع الوزير، أن "رئيس مجلس الوزراء قدم دعما كبيرا للبطاقة التموينية من خلال معالجة مشاكل البطاقة التموينية والمساهمة بتجهيز حصتين بشهر رمضان، فضلا عن اقرار السلة الغذائية الواحدة التي تسهم في رفد نظام البطاقة التموينية وايصال المواد الغذائية الى المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية".

وأشار ، إلى أن "هذا المشروع سيسهم في دعم مشروع البطاقة التموينية واستقرار آليات تجهيزها والتعاقد مع المناشئ العالمية الرصينة، والتخصيص المالي سيكون من الموازنة العامة للدولة او من وزارة النفط من خلال تخصيص كميات النفط لشراء المفردات".

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.