التجارة العراقية تعلن خزيناً استراتيجياً وتطلق أسواق "هايبر ماركت" في بغداد

شفق نيوز/ طمأنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، المواطنين بتوفر الأمن الغذائي في البلاد، مشيرة إلى عزمها فتح أسواق "هايبر ماركت" في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ولأول مرة وفرت الأمن الغذائي للمواطن العراقي من خلال توفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية استعداداً لمواجهة أي أزمة أمنية محتملة".

وأضاف أن "لدى الوزارة خزيناً استراتيجياً كافياً من الحنطة يصل إلى 6.3 ملايين طن، في حين تتوفر باقي مواد السلة الغذائية الستة بشكل كبير جداً".

وأشار حنون إلى أنه "تم استحداث مراكز تسويقية في بغداد سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وهي تحتوي على أسواق هايبر ماركت تضم جميع المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن، وخاصة السلع المعمرة وتباع بسعر الكلفة بما يقل عن 20% من السوق المحلية".

وبين أن "المراكز التسويقية الستة ستفتح في بغداد خلال الأيام المقبلة، في حين تستعد جميع المحافظات لإنشاء أسواق أخرى بنفس المعايير، بما يتيح توفير المواد الغذائية ويسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".

الهايبر ماركت هو متجر ضخم يتميز بمساحة كبيرة يجمع بين مميزات السوبرماركت (المنتجات الغذائية) ومتجر التجزئة (السلع غير الغذائية مثل الإلكترونيات والملابس)، ويتيح للمتسوقين شراء احتياجاتهم المتنوعة في مكان واحد، ويتميز بتقديم تشكيلة واسعة من السلع في مساحة كبيرة.