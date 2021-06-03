التجارة العراقية تستعيد الأسواق المركزية من شركة دايكو الإماراتية "المتلكئة"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة عن استعادة الشركة العامة للاسواق المركزية أسواقها الخمس من شركة دايكو الإماراتية، بعد تلكؤ بعمليات التطوير.

وقالت مديرة عام الشركة زهرة الكيلاني، أنه بعد لمناقشات المستفيضة والمخاطبات المتكررة التي قامت بها شركتها مع الهيئة الوطنية للإستثمار وتعاون الاخيرة وتنسيقها مع المستثمر تم سحب الإجازات الاستثمارية الخمس الخاصة بتأهيل وتطوير الأسواق المركزية في بغداد.

وأشارت إلى ان "هذا الإنجاز الذي حدث بعد مضي ثلاث سنوات من إحالتها للإستثمار من قبل مجلس الوزراء الأسبق ولم يتم المباشرة بأي عمل من أعمال الاستثمار مع الاخذ بنظر الاعتبار ان تلك البنايات تقع في مناطق حيوية من محافظة بغداد".

وقالت إن "الشركة ملتزمة وماضية في تطبيق القرار رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٧ المتضمن إحالة مواقعها للإستثمار والبيع والايجار".