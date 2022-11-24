التجارة العراقية تتعاقد لشراء ٣٠٠ ألف طن حنطة من مناشئ أسترالية وكندية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن تعاقدها لشراء ٣٠٠ ألف طن حنطة من مناشئ أسترالية وكندية في إطار الخطة الاستراتيجية لتأمين مادة الحنطة وتوفير حاجة البطاقة التموينية في الأشهر الاولى من العام المقبل.

وقال وزير التجارة اثير الغريري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة تعاقدات المركزية في وزارة التجارة تعاقدت هذا اليوم مع مناشئ استراتيجية لشراء ٢٠٠ الف طن من الحنطة الاسترالية، فضلا عن شراء ١٠٠ الف طن من الحنطة الكندية لتوفير حاجة البطاقة للتموينية في الاشهر الاولى من العام المقبل".

واكد الغريري، ان "توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد السوداني بتوفير مادة الحنطة والجهود التي بذلتها لجنة التعاقدات المركزية اثمرت عن شراء ٦٥٠ الف طن من الحنطة من مناشئ عالمية، لسد حاجة البطاقة التموينية للاشهر الاربعة الاولى من العام المقبل".

واضاف الغريري، بان"جهود الوزارة في توفير مادة الحنطة تمخضت عن تعاقدات مهمة تلبي حاجة البطاقة التموينية وحاجة العراق من مناشئ الحنطة الاجنبية".

وأشار إلى، ان"المناشئ التي تم التعاقد معها من مجالس القمح العالمية وهي رصينة وسبق لوزارة التجارة ان تعاملت معها في عقود سابقة ولن تسجل اي ملاحظات عليها".

وشدد على، ان"وزارة التجارة استكملت توفير حاجة البلاد من مادة الحنطة والمفردات الغذائية للاشهر الاولى للعالم المقبل في اطار خطة لتأمين الامن الغذائي بعد المتابعة الحثيثة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لموضوع الامن الغذائي وتلبية حاجة المواطنين من البطاقة التموينية.