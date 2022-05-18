التجارة العراقية: القمح المسوق يقارب المليون طن

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاربعاء، ان الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول القمح للعام الحالي قاربت المليون طن، فيما تصدر واسط باقي المحافظات بأكثر من 10 آلاف طن.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فروع الشركة في بغداد والمحافظات تسلمت اليوم أكثر من 52 ألف طن من القمح.

وبين أن محافظة واسط سوقت 10 آلاف و559 طناً من القمح، وصلاح الدين 9048 طناً، والنجف 5483 طناً، والديوانية 5235 طناً، وبابل 5000 طن، والانبار 4628 طناً، وكربلاء 4376 طناً، وبغداد 2079 طناً، وميسان 2038 طناً، وديالى 1764 طناً، وذي قار 1236 طناً، والمثنى 1051 طناً، والبصره 12 طناً.

واشار حنون إلى أن إجمالي التسويق الكلي خلال العام الحالي بلغ 924 ألفاً و656 طناً، من القمح، مؤكداً أن الموسم التسويقي يحقق "نجاحاً كبيراً" وهناك تسهيلات كثيرة قدمت للفلاحين والمزارعين لتسويق محصول القمح دون اي مشاكل تذكر.

واضاف، ان قرار مجلس الوزراء الاخير بزيادة سعر القمح الى 850 الف دينار للطن الواحد ساهم في زيادة المسوق من المحصول هذا العام، الامر الذي سيكون له تأثيرات ايجابية على انجاح الموسم التسويقي.

يذكر ان الشركة العام لتجارة الحبوب كانت قد اعلنت ان الكمية المتوقع تسويقها من القمح لهذا العام يتراوح بين مليوناً ونصف المليون طن الى مليونيّ طن، وهناك حاجة كبيرة لخزين استراتيجي يمتد الى العام المقبل من خلال تخصيصات تقرها وزارة المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية.