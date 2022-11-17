التجارة: الطحين مؤمن لغاية الموسم التسويقي القادم

طمأنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المواطنين بتأمين مادة الطحين لغاية الموسم التسويقي المقبل، فيما أشار الى "دراسة" تحسين مفردات البطاقة التموينية بشكل عام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الوزارة تعاقدت على شراء 450 ألف طن من الحنطة من مناشئ اجنبية مختلفة"، مبينا ان "يوم الاحد المقبل لدينا عقد جديد لشراء مباشر للحنطة من خلال مجلس القمح الأمريكي الكندي الاسترالي، اضافة الى انه من المؤمل توقيع عقود اخرى خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حنون ان "وضع الحنطة مؤمن الى الموسم التسويقي المقبل المقبل وتحديدا في الاول من ايار المقبل".

من جهة ثانية أوضح المتحدث؛ أن "لجنة وزارية ولجنة اخرى من مجلس الوزراء تدرسان تحسين مفردات البطاقة التموينية وانتظام تجهيزها"، مبينا أن "التحسين يشمل ايضا اضافة مواد جديدة كحليب للكبار واضافة كميات من الطحين الصفر ومواد غذائية اخرى، فضلا عن الغاء الحمص المجروش وتحسين نوعية الرز بنوعيات امريكية جديدة".

واكد حنون أن هذه "الدراسة ستعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة ".

وتعاني وزارة التجارة من التلكؤ في تجهيز مواد البطاقة التموينية بالرغم من قلتها بعد ان خفضت الوزارة مفردات البطاقة الى خمس مواد والتي من المفترض ان تصل الى المواطن بشكل سلس.