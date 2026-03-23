التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا يتجاوز 2.7 مليار دولار في 2025

كشف تقرير للتجارة الدولية، يوم الاثنين، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيطاليا خلال عام 2025 تجاوز 2.7 مليار دولار، شاملاً الصادرات العراقية من النفط الخام إلى إيطاليا إضافة إلى الصادرات غير النفطية من المنتجات الزراعية والمواد الخام والصناعات التحويلية.

ووفقاً لبيانات صادرة عن منصة "oec.world" المعنية بالتجارة الدولية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت صادرات العراق إلى إيطاليا نحو 2.6 مليار دولار من النفط الخام، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 112 مليون دولار، شملت المنتجات الزراعية والمواد الخام وبعض الصناعات التحويلية، ما يعكس استمرار العراق كمصدر رئيسي للنفط الخام إلى السوق الإيطالية.

من جهة أخرى، بلغت واردات العراق من إيطاليا نحو 192 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 207 ملايين دولار أميركي، وتشمل المعدات الصناعية والآلات والخدمات التجارية بين الشركات العراقية والإيطالية، ما يشير إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يبقى لصالح العراق نتيجة الصادرات النفطية الكبيرة.