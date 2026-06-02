التبادل التجاري بين العراق والأردن يتراجع 30% خلال ثلاثة أشهر

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي منار العبيدي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تراجع التبادل التجاري بين العراق والأردن بنسبة 30% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال العبيدي، في منشور على "الفيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 479 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 684 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في حجم النشاط التجاري بين الجانبين".

وأضاف أن "الصادرات الأردنية إلى العراق تراجعت بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير من الأردن إلى العراق بنسبة 38%".

وأشار العبيدي، إلى أن "الصادرات العراقية إلى الأردن سجلت التراجع الأكبر، إذ انخفضت بنسبة 73%، لتتراجع من 73 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 إلى 20 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من عام 2026".

وتابع الخبير الاقتصادي، قائلاً إن "أبرز الصادرات الأردنية إلى العراق تشمل الأسمدة والمستلزمات الطبية والأدوية والسلع الغذائية، في حين تتركز الصادرات العراقية إلى الأردن بالنفط والمشتقات النفطية".

وكانت بيانات رسمية، قد أظهرت أن العراق احتل المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية المستوردة من الأردن خلال النصف الأول من العام الماضي، بقيمة بلغت 431 مليون دينار أردني، وذلك ضمن إطار التبادل التجاري بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.