التبادل التجاري بين العراق والأردن بلغ 772 مليون دينار اردني

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة الاردن، اليوم الثلاثاء، أن التبادل التجاري بين العراق والأردن بلغ 772 مليون دينار أردني خلال العام الماضي 2022.

وبحسب تقرير أعدته غرفة تجارة عمان، أن "التبادل التجاري بلغت صادرات الأردن إلى العراق خلال العام الماضي 2022 بلغت 772 مليون دينار أردني"، مشيرة إلى أن "صادرات الأردن للعراق بلغت 615 مليون دينار أردني، مقابل 157 مليون دينار أردني مستوردات".

وكل 100 دولار أمريكي تساوي 70 دينارا أردنيا.

واضافت ان "الصادرات الأردنية تنوعت إلى العراق خلال العام الماضي، بين الخضار و الفواكه، والأجبان والحليب والبيض وزيت النخيل والزيوت الأخرى والدجاج الحي واللحوم دون عظم والدهون والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية والملح ومركزات الأعلاف والمياه المعدنية والغازية والعصائر والأدوية والدهانات، ومواد أخرى".

وبين التقرير أن "عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي بلغ 1045 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية، وبرؤوس أموال 130 مليون دينار".

وذكر التقرير؛ أن "المنتجات المستهدف تصديرها الى العراق حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير ( 2025-2023)، وهي: الصناعات الغذائية والمقاولات والأدوية والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية المنزلية و الأسمدة والفوسفات والخضار والفواكه والخدمات الاستشارية والإدارية والهندسية ومعدات الطاقة النظيفة والحيوانات الحية والبلاستيك والورق وصناعات التعبئة وخدمات تكنولوجيا المعلومات".

ووصل رئيس الوزراء الأردني، بشر هاني الخصاونة إلى بغداد، عصر امس الاثنين، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق بحث فيها عدداً من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.