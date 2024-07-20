التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 27 مليار دولار خلال العام الجاري

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، أن التبادل التجاري بين العراق والصين سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 27 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 14.38% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، و7.24% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

وأوضح العبيدي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الصادرات الصينية إلى العراق شهدت نموًا بنسبة 16.17% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وبنسبة 12.17% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى العراق 8.15 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ7 مليارات دولار في النصف الأول من 2023 و7.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2023.

وتوقع العبيدي أن تتجاوز الصادرات الصينية للعراق خلال عام 2024 حاجز الـ16 مليار دولار، وهو أعلى رقم تاريخي على الإطلاق.

وأشار إلى أن صادرات الصين من الأجهزة الميكانيكية، التي تشمل أساسًا أجهزة التكييف، تمثل 23% من إجمالي الصادرات، تليها صادرات الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف النقالة والتلفزيونات، بنسبة 13%. لأول مرة، احتلت السيارات الصينية المركز الثالث بنسبة 6% من إجمالي الصادرات إلى العراق.

من جهة أخرى، شهدت صادرات الصين من المواد المصنعة من الحديد انخفاضًا، بالإضافة إلى انخفاض صادرات وقود السيارات بنسبة 95%، وكذلك انخفاض صادرات إكسسوارات الملابس. بالمقابل، ارتفعت صادرات الصين من المستحضرات المصنعة من الفواكه بنسبة 62%، لتحتل المركز 14 ضمن أكثر السلع المصدرة إلى العراق.

ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في نهاية عام 2024 إلى أكثر من 55 مليار دولار، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للعراق.