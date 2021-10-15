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"البيتكوين" إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-15T07:58:19+0000
"البيتكوين" إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

شفق نيوز/ صعدت عملة "البيتكوين"، اليوم الجمعة، وسجلت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، حيث صعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.

وارتفعت العملة الرقمية بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداول "البيتكوين" فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

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