البيتكوين تسجل أعلى مستوياتها وتتجاوز 75 ألف دولار

شفق نيوز/ سجلت عملة البيتكوين المشفرة في التداولات الآسيوية المبكرة الأربعاء، أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الأميركية.

وبحسب بيانات "كوين متريكس"، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بأكثر من 10 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 75 ألف دولار.

وزادت المكاسب مع تقدم ترامب في عدد أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من عدم حسم أي من الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى الآن، بحسب شبكة NBC News.

ارتفعت شركة Coinbase المشغلة للبورصة بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات العمل، بينما تقدمت MicroStrategy بنسبة 4 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.