البورصة تغلق على تباين بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، انخفاضًا طفيفًا في العاصمة بغداد، مقابل ارتفاع طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141,100 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند 141,150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 142,000 دينار مقابل 100 دولار للبيع، و140,000 دينار للشراء.

وفي أربيل، ارتفع سعر صرف الدولار حيث بلغ سعر البيع 140,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,750 ديناراً مقابل 100 دولار أميركي.