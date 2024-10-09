البورصة تغلق على ارتفاع بسعر الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة المركزية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 153200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153150 دينارا مقابل 100 دولار.