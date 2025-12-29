البورصة تغلق على ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143650 ديناراً مقابل 100 دولار.