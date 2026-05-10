البورصة تتداول 48 مليار سهم بـ27 مليار دينار خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، تداول أكثر من 48 مليار سهم بقيمة تجاوزت 27 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي.

وذكر تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 20 جلسة تداول منتظمة خلال الشهر، جرى خلالها تداول أسهم 82 شركة من أصل 118 شركة مدرجة".

وأضاف أن "عدد الصفقات المنفذة بلغ نحو 23 ألفاً و490 صفقة، فيما تجاوز عدد الأسهم المتداولة 48 ملياراً و605 ملايين سهم، بقيمة بلغت 27 ملياراً و457 مليون دينار، توزعت على مختلف القطاعات".

وأشار التقرير إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة (ISX60) أغلق في نهاية الشهر عند 983.02 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.9% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة"، مبيناً أن "ذلك “يعكس حالة من الترقب والتحفظ بين المستثمرين خلال فترات التداول".

ويشهد سوق العراق للأوراق المالية، الذي يضم قطاعات متنوعة تشمل المصارف والاتصالات والصناعة والتأمين والاستثمار والخدمات، حركة تداول منتظمة رغم التحديات الاقتصادية.