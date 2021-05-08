البورصة تتداول 41 مليار سهم بقيمة 60 مليار دينار في الشهر الماضي

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداول 41 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 60 مليار دينار الشهر الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الشهر الماضي بلغ 61 شركة فيما لم تتداول أسهم 23 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة للشهر الماضي بلغ 41 مليار سهم بانخفاض بلغ 35.9% عن الشهر الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 60 مليار دينار بارتفاع بلغ 76.5% عن الشهر الذي سبقه، من خلال تنفيذ 13الفا و53 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 592.74 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 4.6% عن إغلاقه في الشهر الذي سبقه".

واشار الى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 3 مليارات دينار من خلال تنفيذ 827 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1 مليار دينار من خلال تنفيذ 534 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.