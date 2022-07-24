البورصة تتداول أسهمها بقيمة مالية بلغت ملياري دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من ملياري دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 9 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارين و418 مليونا و 29 الف سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و966 مليونا و135 الف دينار من خلال تنفيذ 2184 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 569.44 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.07% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 116 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 392 مليون دينار من خلال تنفيذ 79 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 308 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و362 مليون دينار من خلال تنفيذ 123 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.