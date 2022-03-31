البورصة تتداول أسهماً بأكثر من ملياري دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداول أكثر من مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت أكثر من ملياري دينار.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها يوم الخميس، بلغ 36 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 42 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 17 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارا و630 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليارين و274 مليون دينار من خلال تنفيذ 731 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 609.18 نقطة".

ولفت السوق، إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغ 35 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 46 مليون دينار من خلال تنفيذ 7 صفقات على أسهم شركة واحدة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 46 مليون سهم بقيمة بلغت 99 مليون دينار من خلال تنفيذ 90 صفقة على أسهم 6 شركات.

وأوضح أن "أكثر الشركات ربحية هي شركة إنتاج الألبسة الجاهزة وبتغيير بلغ 9.24%، تليها شركة النخبة للمقاولات العامة وبتغيير بلغ 4.17%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو المصرف المتحد وبنسبة 8.33-%، تليها شركة مصرف سومر التجاري وبنسبة تغيير بلغ 7.69 -%.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏