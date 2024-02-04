البورصة تتداول أسهما بقيمة 671 مليار دينار خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، تداول أسهماً بقيمة مالية أكثر من 671 مليار دينار، خلال العام الماضي 2023

وبحسب تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، نُظم خلال العام الماضي 237 تداولاً على أسهم الشركات المساهمة، وهو أعلى من عدد الجلسات التي تم تنظيمها عام 2022 بنسبة 0.4%.

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي بلغ 689 ملياراً و622 مليوناً و894 ألف سهم، بقيمة مالية بلغت 671 ملياراً و809 ملايين و958 ألف دينار".

وأشار التقرير، إلى أن "عدد العقود المنفذة بلغت 155 ألفاً و920 عقداً مرتفعاً عن عدد العقود لعام 2022 بنسبة 15%"، مشيراً إلى أن "مؤشر أسعار الأسهم أقفل في آخر جلسة له على 893 نقطة، قياساً مع إغلاق 2022 البالغ 585 نقطة مرتفعاً بنسبة 52%".