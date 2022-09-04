البورصة تتداول أسهماً بقيمة 4 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت الأربعة مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع أوامر البيع، ويستمر توقف 13 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارين و894 مليوناً و473 ألف سهم بقيمة مالية بلغت أربعة مليارات و220 مليوناً و707 ألف دينار من خلال تنفيذ 2523 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.91 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.84% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 124 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 354 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 165 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و327 مليون دينار من خلال تنفيذ 206 صفقة".

وينظم سوق العراق للأوراق المالية خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.