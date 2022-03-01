البورصة تتداول أسهما بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداوله أكثر من ستة مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت خمسة مليارات دينار خلال جلسة اليوم.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 36 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهماً 49 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، كما بلغ عدد الشركات المتوقفة 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ ستة مليارات و103 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت خمسة مليارات و436 مليون دينار من خلال تنفيذ 1023 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 596.21 نقطة".

واشار السوق الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 168 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 194 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقة على أسهم شركتين، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 71 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 122 مليون دينار من خلال تنفيذ 54 صفقة على أسهم 4 شركات".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏