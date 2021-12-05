البورصة تتداول أسهماً بـ7 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 22 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 105 شركات في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و810 ملايين و446 الف سهم بانخفاض بلغ 13.52% قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و667 مليوناً و84 الف دينار بانخفاض 14.62% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 3951 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 560.02 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.82% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ مليار و835 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و616 مليون دينار من خلال تنفيذ 198 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين مليار و906 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليار و942 مليون دينار من خلال تنفيذ 1074 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.